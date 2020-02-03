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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Иране заявили, что больше не будут делиться с украинской стороной деталями расследования крушения самолета МАУ

Из-за публикации украинскими СМИ расшифровки переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, Организация гражданской авиации Ирана отказалась в дальнейшем делиться другими данными из расследования с украинской стороной.

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Самолет был сбит 8 января
Самолет был сбит 8 января
Фото: ЕРА

Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета "Международных авиалиний Украины" после утечки информации из украинских СМИ. Об этом сегодня сообщил директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, пишет иранское агентство Mehr.

Аудиофайл, обнародованный украинскими СМИ, был частью доказательств, которые были предоставлены украинским экспертам в рамках совместного расследования следственной группы, отмечает агентство.

Резаифар подчеркнул, что после таких действий украинской стороны в Иране приняли решение больше не делиться доказательствами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военнымиВ ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

"Телевизионная служба новостей" 2 февраля опубликовала расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел на маршруте след от полета ракеты, а затем и взрыв в воздухе.

Теги: Украина, Иран, авиация, МАУ, переговоры, расследование, крушение самолета МАУ в Иране
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