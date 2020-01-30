Рябошапка о сбитом самолете МАУ: Мы не видим той реакции со стороны Ирана, которой бы хотели

Международная следственная группа по расследованию обстоятельств крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране пока не создана, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Украинская сторона пока не видит должной реакции Ирана в рамках расследования обстоятельств крушения самолета "Международных авиалиний Украины" около Тегерана, заявил в интервью "Интерфакс-Украина", фрагмент которого опубликован 30 января, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили. Пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", – сказал Рябошапка.

Он добавил, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли во время авиакатастрофы.

"Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", – добавил Рябошапка.

На вопрос, когда именно будет создана международная группа по расследованию, генпрокурор ответил: "Думаю, в ближайшее время, в течение недели – двух будем иметь результат".

"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", – отметил украинский генпрокурор.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент МАУ Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции, заявил 21 января Трюдо. 23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев; Данилов говорил, что Тегеран примет решение по работе с черными ящиками после доклада делегации, которая была в Киеве.

26 января Тегеран заявил, что черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины" останутся в Иране.