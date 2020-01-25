Зеленский о катастрофе самолета МАУ: Я не мог сразу в публичном поле говорить: "Нас сбили"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он сразу заверил родственников украинцев, погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, что ошибки экипажа или технической неисправности самолета быть не могло.

Украина не стала сразу публично обвинять Иран в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины", так как нужны были доказательства. Об этом в интервью израильскому "9 каналу", которое вышло 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда наши профессионалы были допущены, ребята мне звонили и сообщали: "Смотри, нет кабины, нет крыла и нет кресел". Естественно, мы с партнерами давили на иранскую сторону, чтобы они сделали все, чтобы мы получили все возможные вещественные доказательства", – сказал Зеленский.

После этого, как отметил президент, было сформулировано несколько версий причин катастрофы, в том числе сбивание ракетой.

"Я вам скажу, мы не выходили в публичное поле в первый же день с этой версией, потому что, ну, все должно быть по полочкам. Это серьезные обвинения, которые требуют очень серьезных подтверждений", – подчеркнул президент.

В то же время, по словам Зеленского, он сразу заверил родственников погибших украинцев, что ошибки экипажа или технической неисправности самолета быть не могло.

"Мы уже знали, что версия с точки зрения технических ошибок, неполадок, не того курса, непрофессионального управления самолетом неверная. Мало того, сейчас мы уже можем об этом говорить и этому есть свидетели – это близкие и родные... И я к ним поехал. Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, что это на сто процентов не техническая ошибка, не ошибка ваших родных и не ошибка нашего профессионального экипажа"... Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства", – сказал президент.

Он отметил, что признания иранской стороны удалось добиться, в частности, благодаря давлению на Тегеран.

"Мы добились признания благодаря, кстати, не только нашим профессионалам, не только нашей комиссии, которая на месте там работала, благодаря и Соединенным Штатам Америки, и Великобритании, и Канаде, и, честно говоря, у нас было общение и с израильской стороной тоже", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона добьется наказания виновных в катастрофе.