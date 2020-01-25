Иранский военный, сбивший самолет МАУ, находится в тюрьме – Зариф

По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, он днем 10 января узнал, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит.

Зариф сказал, что сбивание украинского самолета в Иране было "сложной ситуацией в сложное время" Фото: EPA

Иранский военнослужащий, которого считают виновным в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, находится в тюрьме. Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel, которое вышло 24 января, сказал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

По словам министра, он узнал о том, что самолет был сбит, днем 10 января.

На вопрос, почеру Иран сразу не признал, что сбил украинский лайнер, Зариф ответил, что это была "сложная ситуация в сложное время" и "другим нужно гораздо больше времени".

Министр заявил, что "США 32 года назад сбили иранский пассажирский самолет и до сих пор не принесли извинений". Вероятно, он имел в виду сбитый в 1988 году над Песидским заливом самолет рейса IR655.

По словам Зарифа, "американский офицер, который нес за это ответственность, даже получил медаль, а тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.