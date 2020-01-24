Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Иране заявили о безопасности полетов над страной

Небо над Ираном является одним из самых безопасных в мире, утверждает министр дорог и городского развития страны Мохаммад Эслами.

8 января вблизи Тегерана иранские ракеты сбили украинский самолет
8 января вблизи Тегерана иранские ракеты сбили украинский самолет  
Фото: ЕРА

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что летать над страной безопасно, сообщает 23 января MehrNews.

По его словам, небо над Ираном является одним из самых безопасных в мире.

Министр заявил, что полная безопасность иранского неба для международных рейсов "известна во всем мире".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Теги: крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS