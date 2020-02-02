"Давайте давить на большую сумму". Зеленский считает недостаточной компенсацию, которую Иран предложил семьям погибших украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после крушения самолета МАУ под Тегераном иранская сторона предложила $80 тыс. семье каждого погибшего, но Киев на это не согласился.

Украина будет настаивать на более высоких суммах компенсаций от Ирана за сбитый под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом 2 февраля в интервью ТСН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно иранской стороны. Они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать, $80 тыс. – это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", – сказал он.

По словам главы Украинского государства, президент Ирана Хасан Рухани "обязательно" намерен поддержать процесс компенсаций за сбитый самолет.

"У нас было два длинных разговора. Скажу откровенно, если это было искренне, он действительно признал свою вину, он действительно сказал, что это большая трагедия, большая ошибка, и он сказал, что только их сторона виновата. Он сочувствовал и много раз говорил, что сочувствует и что они будут молиться. Я говорил, что вернуть наших людей уже невозможно. Он сказал: "Это только наша вина, мы сделаем все, чтобы все виновные были наказаны, и будет компенсация", – объяснил Зеленский.

Он рассказал, что от государства Украина семьи погибших уже получили по 200 тыс. грн.

"Вторая часть компенсации – от МАУ через страховые компании. Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено", – подчеркнул Зеленский.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.