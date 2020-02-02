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Рахманин: Зеленский может создать фундамент авторитарного правления, которым потом воспользуется кто‑то другой

По мнению народного депутата, главы фракции "Голос" Сергея Рахманина, в действиях президента Украины Владимира Зеленского заметны попытки сконцентрировать власть в своих руках.

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Рахманин (на фото) о Зеленском: Масштаб личности немножко не тот, чтобы стать авторитарным президентом
Рахманин (на фото) – о Зеленском: Масштаб личности немножко не тот, чтобы стать авторитарным президентом
Фото: goloszmin.org

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не является сторонником авторитарного типа правления, но может создать основание для его формирования. Об этом Рахманин рассказал в интервью журналу НВ, опубликованном 2 февраля.

"Не думаю, что президент Зеленский – сторонник авторитарного правления. Без обид, масштаб личности немножко не тот, чтобы стать авторитарным президентом. Но он может создать фундамент авторитарного правления, которым потом воспользуется кто-то другой. А вот это уже более печальная история", – сказал он.

При этом, по мнению Рахманина, в действиях Зеленского заметен "системный процесс" – "попытка максимально сконцентрировать власть в своих руках", а также "усилить органы, ему подчиненные, и усилить контроль над ними".

"Что-то ему удается, что-то нет, но тенденция налицо", – добавил нардеп.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: Украина, Сергей Рахманин, Владимир Зеленский, президент
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