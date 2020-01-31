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Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Албании

Президент Украины Владимир Зеленский решил предоставить гуманитарную помощь Албании в связи с землетрясением, которое произошло в этой стране в ноябре 2019 года.

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Зеленский подписал указ 31 января
Зеленский подписал указ 31 января
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Албании гуманитарной помощи. Документ, датированный 31 января, размещен на сайте главы государства.

"С целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Республике Албания вследствие землетрясения... постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Албания", – сказано в указе.

Помощь уполномочили предоставить Кабинету Министров Украины.

В чем будет выражаться гуманитарная помощь для Албании, в документе не сказано.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября 2019 года. Позже была зафиксирована серия подземных толчков меньшей силы. В результате землетрясения в столице Албании Тиране и близлежащем Дурресе были повреждены более 2 тыс. домов; погиб 51 человек, около 2 тыс. получили ранения, без крыши над головой осталось по меньшей мере 4 тыс. граждан.

Теги: Украина, землетрясение, Албания, гуманитарная помощь, указ, Владимир Зеленский
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