"Вижу вспышки, как от ракеты. Так должно быть?" ТСН опубликовала расшифровку переговоров диспетчера с пилотом, который стал очевидцем крушения самолета МАУ

"Телевизионная служба новостей" (выходит на телеканале "1+1") опубликовала расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел на маршруте след от полета ракеты, а затем и взрыв в воздухе.
На записи, сообщает ТСН, слышно, как диспетчер несколько минут вызывает украинский экипаж, но ответа не последовало.
Диспетчер: Доброе утро, "Украинские международные авиалинии" [рейс] 752, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6 тыс. футов, повернуть направо. После 6 тыс. футов направление на Парок.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера. 3768.
Диспетчер: Доброе утро, 3768. "Асеман" 3768, определить 3343 налево, уровень 110.
Пилот EP3768: Борт 3768 на связи. Заходим на посадку с севера, 3768. ...Зона 320 для пролета активна?
Диспетчер: [нрзб].
Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое должно быть?
Диспетчер: Зона 320? Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, думаю, это возле [аэродрома] Пайам, [город] Карадж.
Диспетчер: Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: Нас об этом не информировали. …Как выглядит? На что похож этот свет?
Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: Она же не в сторону города [Тегерана] летит?
Пилот EP3768: Возможно… А, нет, она вылетела со стороны города.
Диспетчер: Нам ничего не сообщали, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: "Украинские международные авиалинии" 752, прием. "Украинские международные авиалинии" 752, прием! "Украинские международные авиалинии" 752, как слышно?!
[диспетчер повторяет запрос в течение двух минут; безрезультатно].
Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 [нрзб], курс на посадку. …"Асеман" 3768, больше ничего вверху не видите?
Пилот EP3768: Мы видели взрыв, большую вспышку от взрыва. Не понимаем, что это.
Диспетчер: Мы точно не знаем…
Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?
Диспетчер: Да, я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы.
Пилот EP3768: Дай бог!
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".
20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.