"Вижу вспышки, как от ракеты. Так должно быть?" ТСН опубликовала расшифровку переговоров диспетчера с пилотом, который стал очевидцем крушения самолета МАУ

По информации ТСН, 8 января вскоре после взлета самолета "Международных авиалиний Украины" из аэропорта Тегерана о вспышках от взрывов диспетчеру сообщил пилот рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines. После этого диспетчер несколько раз безрезультатно вызывал украинский борт.

Самолет МАУ сбили иранские военные. Официальный Тегеран утверждает, что это произошло из-за ошибки расчета ПВО Фото: EPA

"Телевизионная служба новостей" (выходит на телеканале "1+1") опубликовала расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел на маршруте след от полета ракеты, а затем и взрыв в воздухе.

На записи, сообщает ТСН, слышно, как диспетчер несколько минут вызывает украинский экипаж, но ответа не последовало.