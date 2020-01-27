Иранские военные скрывали от Рухани, что сбили украинский самолет – СМИ

Издание The New York Times сообщило, что командование Корпуса стражей исламской революции после крушения украинского самолета информировало о своей причастности верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако президент Хасан Рухани не знал об этом до последнего, хотя и пытался выяснить любую информацию у военных.

Командование Корпуса стражей исламской революции через несколько минут после крушения самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" знало, что его сбил офицер КСИР, однако пыталось скрыть эту информацию от президента Ирана Хасана Рухани. Об этом 26 января написало издание The New York Times, которое восстановило хронологию происходившего в течение первых дней после крушения самолета, ссылаясь на иранских дипломатов, нынешних и бывших правительственных чиновников, высокопоставленных членов Революционной гвардии и людей, близких к окружению верховного лидера Али Хаменеи.

Издание напоминает, что Революционная гвардия, элитные войска, которым поручена защита духовенства Ирана в стране и за рубежом, отделена от регулярной армии и подчиняется только Али Хаменеи.

Глава Военно-космических войск КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал о сбитом самолете. Военачальники создали секретный следственный комитет, состоящий из аэрокосмических сил гвардии, представителей противовоздушной обороны, разведки и киберэкспертов. Офицеры, участвовавшие в стрельбе, были изолированы и получили приказ ни с кем не разговаривать.

После того как комитет пришел к выводу, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки, военные проинформировали верховного лидера, однако президенту ничего не говорили.

Военнослужащие обсуждали вопрос о сохранении истинной причины крушения в тайне до проверки черных ящиков самолета. Их мотив был таким – процесс может занять месяцы, за которые можно выиграть время у следствия и предотвратить волну антиправительственных протестов в Иране.

Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, Рухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали.

10 января военные сообщили президенту правду. По данным издания, Рухани "был в ярости". Он потребовал немедленно признать трагическую ошибку.

Источники издания говорили, что командование КСИР хотело возложить вину за крушение на исполнителей пуска ракет. Оператор пуска и еще 10 человек были арестованы. Однако Рухани потребовал более широкого признания вины и призвал расследовать вину командования КСИР.

The New York Times напоминает, что среди пассажиров самолета были известные иранцы: выдающиеся ученые и врачи, выпускники элитных университетов, а также шесть золотых и серебряных медалистов международных олимпиад по физике и математике.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.