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"Мы этого очень боимся". Зеленский сообщил, что Иран пригласил украинцев к себе для расшифровки самописцев самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что иранская сторона после расшифровки вместе с украинскими специалистами черных ящиков разбившегося самолета МАУ откажется передавать самописцы Киеву.

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Самолет МАУ разбился 8 января
Самолет МАУ разбился 8 января
Фото: ЕРА

Иран пригласил украинских специалистов к себе для расшифровки черных ящиков сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом 2 февраля в интервью ТСН сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Иран уже предложил нам, чтобы к расшифровке черных ящиков мы привлекли своих специалистов. Они приглашают уже в понедельник [3 февраля] лететь к ним в Иран. Откровенно говоря, мы этого очень боимся, потому что могут пригласить наших специалистов в их лаборатории, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они (иранская сторона. – "ГОРДОН") не готовы к правильной, истинной расшифровке", – сказал он.

Президент выразил опасения, что иранцы привлекут украинских специалистов для расшифровки самописцев, а потом скажут: "Зачем вам теперь черные ящики?"

"Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны, и он сказал: "Если мы не сможем их расшифровать, мы их вам отдадим". Я сказал: "Мне ваш президент [Хасан Рухани] тоже давал слово, что мы будем допущены к любым предметам, любым доказательствам и сможем взять черные ящики". Поэтому, я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там, на месте, они могут забрать черные ящики. Для нас это очень важно", – подчеркнул Зеленский.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент МАУ Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции, заявил 21 января Трюдо. 23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев; Данилов говорил, что Тегеран примет решение по работе с черными ящиками после доклада делегации, которая была в Киеве.

26 января депутат иранского Меджлиса, член комитета по развитию Фараджулла Раджаби заявил, что черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины" останутся в Иране.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, Владимир Зеленский, крушение самолета МАУ в Иране, черный ящик
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