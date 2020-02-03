Данилов: Украина ожидает от Ирана соблюдения всех международных требований при расследовании катастрофы самолета МАУ

В Иране заявили, что из-за утечки данных больше не станут делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ под Тегераном. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что иранская сторона обязана соблюдать Конвенцию о международной гражданской авиации.

Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований при расследовании крушения Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщил 3 февраля сайт СНБО.

Данилов подчеркнул, что Иран обязан придерживаться ст. 26 Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации) и приложения 13 к ней.

В ст. 26 "Расследование аварий", в частности, говорится: "Государству, в регистр которого занесено воздушное судно, будет предоставлена возможность назначить наблюдателей для присутствия при расследовании, а государство, производящее расследование, должно направить этому государству отчет и заключение".

Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования черных ящиков, отметил секретарь СНБО.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране, – заявил Данилов. – Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

ТСН 2 февраля опубликовала расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ.

Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

Директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар 3 февраля заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования.