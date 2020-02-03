Разумков заявил, что правительство должно представить промежуточный отчет до 14 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку подготовить промежуточный отчет о работе правительства до 4 февраря. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что такой отчет будет представлен до 14 февраля.

Кабмин во главе с Гончаруком был сформирован 29 августа 2019 года Фото: kmu.gov.ua

Правительство должно представить промежуточный отчет о работе до 14 февраля. Об этом на брифинге 3 февраля сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Промежуточный отчет должен быть представлен до 14 февраля. Там просто у нас выпадает не пленарная неделя. Будет обязательно час вопросов к правительству, будет докладывать министр Оржель и будет еще около 20 минут на выступление премьер-министра [Алексея Гончарука]. Это не будет отчет, форма отчета будет немного другой и не в пятницу", – сказал Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Гончаруком 17 января попросил его до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года.