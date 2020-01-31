Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Пленки Гончарука" монтировали на компьютере журналиста расследовательской телепрограммы – СМИ

По данным источников ZN.ua в Службе безопасности Украины и Министерстве внутренних дел, оперативные отчеты по поводу прослушки кабинета премьер-министра Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский получил на следующий день после их обнародования.

Ролики с записями прослушки были опубликованы 15-16 января
Ролики с записями прослушки были опубликованы 15-16 января
Фото: kmu.gov.ua

Ролик с записями прослушки из кабинета премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютере журналиста расследовательской телепрограммы. Об этом 31 января сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

По данным издания, утром на следующий день после публикаций записей президенту Украины Владимиру Зеленскому передали оперативную справку от Службы безопасности Украины о том, как могли прослушивать кабинет главы правительства, где и как монтировали запись и как публиковали на YouTube. Аналогичный документ президент в тот день получил и от Министерства внутренних дел, отметило ZN.ua.

Источники издания в СБУ и МВД заявили, что окончательных выводов пока нет, но данные обеих ведомств указывают на то, что ролики монтировались на компьютере "журналиста расследовательской телевизионной программы, выходящей на одном из самых рейтинговых телеканалов". Собеседники ZN.ua считают, что эта информация пока не предается огласке, поскольку это может иметь "неконтролируемые последствия для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского".

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 30 января, генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что пока результатов расследования прослушки кабинета Гончарука нет.

Теги: МВД, СБУ, Владимир Зеленский, журналисты, прослушка, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  "Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики
  "Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре
“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS