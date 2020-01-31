"Пленки Гончарука" монтировали на компьютере журналиста расследовательской телепрограммы – СМИ

По данным источников ZN.ua в Службе безопасности Украины и Министерстве внутренних дел, оперативные отчеты по поводу прослушки кабинета премьер-министра Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский получил на следующий день после их обнародования.

Ролик с записями прослушки из кабинета премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютере журналиста расследовательской телепрограммы. Об этом 31 января сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

По данным издания, утром на следующий день после публикаций записей президенту Украины Владимиру Зеленскому передали оперативную справку от Службы безопасности Украины о том, как могли прослушивать кабинет главы правительства, где и как монтировали запись и как публиковали на YouTube. Аналогичный документ президент в тот день получил и от Министерства внутренних дел, отметило ZN.ua.

Источники издания в СБУ и МВД заявили, что окончательных выводов пока нет, но данные обеих ведомств указывают на то, что ролики монтировались на компьютере "журналиста расследовательской телевизионной программы, выходящей на одном из самых рейтинговых телеканалов". Собеседники ZN.ua считают, что эта информация пока не предается огласке, поскольку это может иметь "неконтролируемые последствия для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского".

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 30 января, генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что пока результатов расследования прослушки кабинета Гончарука нет.