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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак

Политик и телеведущий.


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На хрена нам вообще правоохранительная система, если государство не может даже премьер-министра защитить от прослушки?

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Срок вышел – результатов нет.

Прошло две недели. А в ответ тишина. В СБУ даже виновных "не назначили". Лишь генпрокурор сказал, что государство бессильно, так как каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу и новейшие средства связи...

Возникает резонный вопрос: а на хрена нам тогда вообще государство и вся правоохранительная система, если у олигархов свои спецслужбы, и государство не может этому противостоять, выполнить поручение президента и защитить от прослушки даже премьер-министра?

Кстати, такая же безнадега и с другими поручениями Владимира Зеленского. Полный игнор со стороны всех служб. Прошло четыре месяца, как СНБО должен было разобраться с беспределом в энергетике, коррупцией на Центрэнерго, контрабандой угля и махинациями с электроэнергией. Результат отсутствует. Президент молчит. И так во всем.

Но самое печальное, что все силовики на месте. Никто не уволен, несмотря на провал по всем фронтам и невыполнение поручений главы государства.

Более того, в сеть слили прослушку телефонного разговора руководителей двух спецслужб (!) – СБУ и ГБР, Баканова и Трубы. Показательно. Демонстративно. Представляете такое где-нибудь в Германии, Польше, Израиле или России?

Даже артиллерист Танечка Черновол у нас может спокойно и безнаказанно проникать в здание ГБР. Страна парадоксов. Государство так не функционирует.

Аминь. Хотя нет, все же доброе утро, страна!

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СНБО, Владимир Зеленский, прослушка, Дмитрий Спивак, Алексей Гончарук
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