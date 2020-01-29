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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве инженер три месяца прослушивал Судебную администрацию

Инженеру предприятия "Информационные судебные системы" теперь грозит до четырех лет лишения свободы.

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Государственную судебную администрацию в течение трех месяцев прослушивали
Государственную судебную администрацию в течение трех месяцев прослушивали
Фото: Державна судова адміністрація України / Facebook

Инженер предприятия "Информационные судебные системы" установил в Судебной администрации Украины прослушку и в течение трех месяцев записывал разговоры сотрудников. Об этом 29 января сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Как сообщила прокуратура, в августе – сентябре 2018 подозреваемый загрузил вредоносное программное обеспечение на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата -центра Государственной судебной администрации.

Мужчина замаскировал это программное обеспечение и в течение трех месяцев прослушивал помещения администрации.

По результатам расследования инженеру предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3145889882089019

Теги: Киев, прокуратура, прослушка, суд, Судебная администрация
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