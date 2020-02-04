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Разумков закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

Согласно распоряжению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, бывших народных депутатов будут пускать только в гостевую ложу балкона зала заседаний парламента.

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Разумков изменил порядок допуска в Раду
Разумков изменил порядок допуска в Раду
Фото: iportal.rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение "Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины", сообщила 3 февраля пресс-служба парламента. 

Документ, который устанавливает новый порядок допуска в Раду для бывших нардепов, вступил в силу 1 февраля. В перечне лиц, имеющих доступ к кулуарам Рады (первый, второй и третий этажи вне сесионного зала), больше нет депутатов предыдущих созывов. Ранее экс-нардепы имели доступ к кулуарам.

При этом экс-нардепы имеют право находиться в гостевой ложе балкона сессионного зала парламента. 

Для журналистов правила допуска в Раду не изменились. 

Также этим распоряжением в парламенте вводятся электронные пропуска, которые будут использоваться наравне с удостоверениями. 

Кроме того, в документе сказано, что теперь госохране запрещено пропускать в Раду лиц с "явными признаками" алкогольного или наркотического опьянения, с оружием или взрывчаткой, а также в балаклавах, спортивной, пляжной одежде, маскарадных костюмах, с плакатами, лозунгами, громкоговорителями "и другими предметами, которые могут быть использованы для создания препятствий" работе парламента. 

Верховная Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, народные депутаты, балкон, Дмитрий Разумков
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