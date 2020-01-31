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Нардеп Герега не задекларировал две виллы в Испании – "Слідство.Інфо"

По данным "Слідства.Інфо", народный депутат Украины из группы "За майбутнє" Александр Герега не внес в декларацию виллы, приобретенные его женой Галиной в Испании в 2017 и 2018 годах.

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Герега не смог объяснить, почему не внес виллы в декларацию
Герега не смог объяснить, почему не внес виллы в декларацию
Фото: Олександр Герега / Facebook

Народный депутат Украины из депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега не внес в декларацию две виллы в Испании, которые принадлежат его семье. Об этом 30 января сообщил проект "Слідство.Інфо".

Ссылаясь на данные испанского реестра недвижимости, журналисты рассказали, что виллы "Дель мар" и "Изабель" в городе Беникасим приобрела в 2017 и 2018 годах жена нардепа Галина Герега. Виллы находятся на побережье Балеарского моря в Средиземноморском регионе.

Местные журналисты оценили стоимость вилл почти в €6 млн. Они расположены по соседству.

"Слідство.Інфо" отмечает, что Герега не смог объяснить, почему не задекларировал недвижимость в Испании.

"Очень приятно, что кроме нас, коллег и родственников, есть еще много неравнодушных к Пиренейскому полуострову с его таким многообразием", – ответил нардеп.

В декларацию народные депутаты обязаны вносить информацию обо всей недвижимости, которая принадлежит ему и проживающим с ним членам семьи.

Журналисты подчеркивают, что "за недекларирование миллионеру Гереге может грозить или штраф, или общественные работы, или же лишение свободы до двух лет".

Теги: Испания, недвижимость, Галина Герега, народные депутаты, декларация, Александр Герега
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