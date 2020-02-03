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ПОЛИТИКА

Разумков заявил, что Брагаря не могут лишить мандата без его личного заявления

С нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем будет вести разговор руководство фракции, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков: Я видел позицию господина Брагаря, Евгений Вадимович извинялся, мы это тоже видели
Разумков: Я видел позицию господина Брагаря, Евгений Вадимович извинялся, мы это тоже видели
Фото: Слуга Народу / Facebook

Нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря никто не сможет лишить мандата без его заявления. Об этом на брифинге 3 февраля сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я видел позицию господина Брагаря, Евгений Вадимович извинялся, мы это тоже видели. Есть только один на сегодня механизм лишения мандата – личное заявление. А другие какие-то разговоры или дискуссии, как я думаю, будут происходить с руководством фракции, в которую входит Брагарь", – сказал Разумков.

Он отметил, что не общался с презедентом Владимиром Зеленским на эту тему.

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", на заседании согласительного совета 3 февраля лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко требовала "снять депутатские полномочия и лишить мандата" Брагаря.

Брагарь 31 января в эфире канала "112 Украина" предложил продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, пенсионерке, которая говорила, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммуналки. 

Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова: "Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни". 

Журналисты пообщались с пенсионеркой Любовью Колючей, которой Брагарь предлагал продать собаку. Женщина рассказала, что ее домашнего питомца зовут Шарик, ему 14 лет и он слепой. По словам Колючей, Брагарь звонил ей после эфира и извинялся.

Теги: Верховная Рада, тарифы, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Евгений Брагарь
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