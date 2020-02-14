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Зеленский встретился с представителями бизнес-ассоциаций

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих украинских бизнес-ассоциаций, на которой рассказал, какие усилия прилагает государство, чтобы создать условия для работы инвесторов в стране.

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Встреча прошла 13 февраля
Встреча прошла 13 февраля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Президент призвал их участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов. Он высказал мнение, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста.

Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от $10 млн. 

"Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты", – сказал Зеленский.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на этой встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые уже привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать дальше.

"88% американских компаний, которые уже работают в Украине, отмечают рост своих доходов, 65% готовы продолжать инвестировать", – сказал он. 

"Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко положительно оценила шаги, предпринятые в последнее время для улучшения инвестиционного климата, в частности запуск реформированной Государственной таможенной службы. Также она отметила демонополизацию "Укрспирта", продвижение земельной реформы, сохранение независимости Национального банка, запуск кредитов для микробизнеса и тому подобное", – пишет пресс-служба президента.

Теги: Украина, инвестиции, бизнес, Анна Деревянко, Владимир Зеленский
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