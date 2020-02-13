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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Украине построят городок для крымских переселенцев – Зеленский

Городок будет находиться в Херсонской области, в него планируют заселить более 500 семей крымских татар, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал о планах построить городок для переселенцев из Крыма
Зеленский рассказал о планах построить городок для переселенцев из Крыма
Фото: president.gov.ua

В Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из Крыма. Об этом 13 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителем президента в Крыму Антоном Кориневичем, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что в городке планируется поселить более 500 семей крымских татар.

Кроме того, по его словам, в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на админгранице с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб для комфортного пересечения украинского КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В мае 2018 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что российские власти переселили на территорию аннексированного Крыма более миллиона человек.

По официальным данным, на конец 2019 года из Крыма выехали почти 43 тыс. человек. По данным ОБСЕ и украинских общественных организаций, общее количество фактических переселенцев может достигать 100 тыс. человек.

Теги: Россия, Крым, крымские татары, Владимир Зеленский
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