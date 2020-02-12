Каждого пятого в Крым не пускают из-за кредитных долгов – Министерство по оккупированным территориям

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины посоветовали крымчанам перед пересечением админграницы полуострова проверять, есть ли они в реестрах должников.

В 2019 году через админграницу с Крымом не пропустили 1300 граждан Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

20% граждан, которых не пропустили через административную границу с оккупированным Крымом, имеют долги по кредитам. Об этом 12 февраля в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков.

"По статистике Херсонского пограничного отряда, за 2019 год основанием для запрета въезда на временно оккупированную территорию Крыма в 20% случаев были именно финансовые обязательства", – сказал он.

Чистиков отметил, что крымчанам рекомендуют по горячей линии или посредством электронной формы выяснять, есть ли они в реестрах должников.

По данным Государственной пограничной службы Украины, во въезде в аннексированный Крым в 2019 году отказали 1300 гражданам, а проследовало в направлении полуострова около 1,2 млн человек.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.