Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Крым не может быть объектом разменов – Песков о поставках воды на полуостров после деоккупации Донбасса

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Крым, которому нужна вода, является российским регионом, а война на Донбассе – внутриукраинская проблема.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков: Предложения по дополнительному водоснабжению могут быть рассмотрены
Песков: Предложения по дополнительному водоснабжению могут быть рассмотрены
Фото: kremlin.ru

12 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков высказался против поставок воды в оккупированный Крым в обмен на деоккупацию Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.

"Что касается Крыма. Это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены... Что касается Донбасса – это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что полуостров не может быть объектом "каких-либо разменов".

"Тему контроля за границей нужно сначала проголосовать с представителями Донбасса, представителями двух "самопровозглашенных республик". Без осуществления этих контактов очень трудно что-то сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов", – считает Песков.

11 февраля председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса. Эту идею раскритиковали представители крымскотатарского народа.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Теги: Россия, Крым, Кремль, Донбасс, оккупация, Дмитрий Песков, водоснабжение, аннексия, вода, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Кравчук: Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Кравчук об идее продавать воду в Крым: Мы все покупаем в России и часто переплачиваем. Время доброй воли прошло
Сегодня 14.13
Крым не может быть объектом разменов – Песков о поставках воды на полуостров после деоккупации Донбасса / ГОРДОН
Осман Пашаев, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Пашаев: Если не дать воду в Крым, никаких гуманитарных катастроф не будет. Вода нужна оккупантам – без нее им придется уйти с полуострова
Сегодня 12.40
Ермак сказал, что спросит Арахамию о мнении по воде в Крым
ПОЛИТИКА, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
"Это личное мнение Арахамии". Ермак прокомментировал слова лидера фракции "Слуга народа" о поставках воды в Крым
Сегодня 11.06
Умеров: Не компромиссы надо искать, а поддержку в мире в виде усиления санкций
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
Умеров – Арахамии: Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым? Украина поставляет воду в 83-й регион РФ?
Сегодня 10.37
Чубаров: Сейчас идет создание психологического фона
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
"Хотел бы предупредить всех арахамий". Чубаров отреагировал на мнение нардепа о подаче воды в Крым
Сегодня 00.40
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это моя девчонка, мать моего ребенка". Потап показал второй эпизод клипа с Каменских
"Это моя девчонка, мать моего ребенка". Потап показал второй эпизод клипа с Каменских
"Это было горько-сладко". Филлиппс обнародовал кадры последнего съемочного дня "Джокера"
"Это было горько-сладко". Филлиппс обнародовал кадры последнего съемочного дня "Джокера"
Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва в Instagram "не рожать рабов государству"
Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва в Instagram "не рожать рабов государству"
Maruv выставила для кадра пятую точку
Maruv выставила для кадра пятую точку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS