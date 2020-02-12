Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кравчук об идее продавать воду в Крым: Мы все покупаем в России и часто переплачиваем. Время доброй воли прошло

В ответ на вопрос журналиста Вячеслава Пиховшека, могли бы украинские власти проявить добрую волю и начать поставки воды на нуждающийся в ней полуостров, первый президент Украины Леонид Кравчук ответил, что РФ законодательно присоединила к себе полуостров, поэтому времена "доброй воли" в отношениях с ней для Украины уже в прошлом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кравчук: Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос
Кравчук: Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос
Фото: ЕРА

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne 11 февраля заявил, что Украина не может проявить добрую волю в вопросе подачи воды на аннексированный РФ полуостров.

В ответ на вопрос журналиста Вячеслава Пиховшека, могли бы украинские власти проявить добрую волю и начать поставки воды на нуждающийся в ней полуостров, экс-президент ответил, что РФ законодательно присоединила к себе полуостров, поэтому времена "доброй воли" в отношениях с ней для Украины уже в прошлом.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Если договорятся, покупать и платить и за газ, и за воду так, как должно быть. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос... Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", – добавил первый президент Украины.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

11 февраля Арахамия допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил это со сдачей всех украинцев полуострова.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Крым, водоснабжение, аннексия, вода
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это моя девчонка, мать моего ребенка". Потап показал второй эпизод клипа с Каменских
"Это моя девчонка, мать моего ребенка". Потап показал второй эпизод клипа с Каменских
"Это было горько-сладко". Филлиппс обнародовал кадры последнего съемочного дня "Джокера"
"Это было горько-сладко". Филлиппс обнародовал кадры последнего съемочного дня "Джокера"
Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва в Instagram "не рожать рабов государству"
Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва в Instagram "не рожать рабов государству"
Maruv выставила для кадра пятую точку
Maruv выставила для кадра пятую точку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS