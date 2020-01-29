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Кравчук в эфире "Россия 1": Гитлер и Сталин встретились во Львове, они пытались договориться

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал слова нынешнего главы государства Владимира Зеленского о том, что начало Второй мировой войне положил "сговор тоталитарных режимов" – он сказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове в 1939 году.

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Слова Кравчука на российском канале встретили со смехом
Слова Кравчука на российском канале встретили со смехом
Фото: ЕРА

Личная встреча между вождем СССР Иосифом Сталиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером стала предпосылкой к началу Второй мировой войны. Об этом в эфире телепередачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не секрет. Они пытались договориться", – заявил Кравчук. По его словам, "Гитлеру развязали руки", вместо того чтобы остановить его.

Кравчук высказал мнение, что такая политика в итоге обернулась против Советского Союза.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что начало Второй мировой войне положил "сговор тоталитарных режимов".

Ведущие программы пытались перебить первого президента Украины, смеялись и говорили, что такого в истории не было. 

Периодически в СМИ появляются публикации о факте встречи между Сталиным и Гитлером, авторы которых ссылаются на рассекреченные архивные документы ФБР. Глава ведомства Эдгар Гувер якобы доносил помощнику госсекретаря США Адольфу Берли – младшему о встрече, которая состоялась в октябре 1939 года во Львове. В донесении указывалось, что по итогам встречи было подписано некое секретное соглашение, суть которого спецслужбы США не установили.

27 января 2020 года Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кремль "категорически не согласен" с такой позицией. Он добавил, что "в этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией... польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши".

Теги: Львов, Леонид Кравчук, Германия, Иосиф Сталин, СССР, Адольф Гитлер, политика
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