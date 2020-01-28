Зеленский заявил, что ко Второй мировой войне привел "сговор тоталитарных режимов", Песков назвал это оскорбительным

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о "сговоре тоталитарных режимов" в начале Второй мировой войны "вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые с оружием в руках воевали с фашистами".

Зеленский заявил, что Польша первой почувствовала на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны Фото: ЕРА

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес СССР о сговоре с нацистским режимом в начале Второй мировой войны оскорбительны, заявил 28 января журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

27 января Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Видео опубликовал в Facebook Офис президента Украины.

Песков отметил, что Кремль "категорически не согласен" с такой позицией. Он добавил, что "в этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией... польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши".

По словам спикера Кремля, это "вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами".

27 января в мире отмечали Международный день памяти жертв Холокоста. Зеленский посетил Польшу и встретился с польским президентом Анджеем Дудой.