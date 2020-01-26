Зеленский в Польше встретится с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Польшу, сообщила 26 января пресс-служба главы государства.
"26–27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау", – сказано в сообщении.
Программой визита предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.
23 января Зеленский посетил Израиль с целью участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.