Зеленский вывел Витренко из набсовета "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января подписал указ №23/2020, которым вывел исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко из состава наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".
"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко", – сказано в указе.
Витренко в Facebook сообщил, что просил Зеленского об этом 15 января.
"Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее – что я могу и что я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую", – написал он.
Витренко был назначен членом набсовета "Укроборонпрома" 11 октября 2019 года.