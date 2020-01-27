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Зеленский вывел Витренко из набсовета "Укроборонпрома"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил, что обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить его полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

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Витренко: Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее
Витренко: Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее
Фото: nv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января подписал указ №23/2020, которым вывел исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко из состава наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". 

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко", – сказано в указе.

Витренко в Facebook сообщил, что просил Зеленского об этом 15 января. 

"Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее – что я могу и что я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую", – написал он.

https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10157230444628458

Витренко был назначен членом набсовета "Укроборонпрома" 11 октября 2019 года.

Теги: Укроборонпром, Владимир Зеленский, Юрий Витренко, Набсовет
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