Зеленский намерен в феврале подать свой законопроект о Бюро финансовых расследований – нардеп Монастырский

Новый законопроект о Бюро финансовых расследований президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду 4–5 февраля, рассказал глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в феврале подать в Верховную Раду свой законопроект о Бюро финансовых расследований. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 января, сказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"Президент намерен внести свой законопроект. Думаю, это случится 4–5 февраля", – сказал он.

По словам нардепа, сейчас разрабатывается модель назначения главы этого ведомства, которая бы соответствовала конституции.

"В будущем появится Бюро финансовых расследований и встанет вровень с Госбюро расследований и Национальным антикоррупционным бюро. Тут возникнет вопрос, должен ли президент назначать его руководителя и как. Сейчас идет поиск конституционной модели. Может быть так: президент назначает при согласовании с Верховной Радой или Рада по представлению президента. В ближайшие месяцы мы увидим конкретное предложение, но это уже вопрос к конституционалистам", – сказал Монастырский.