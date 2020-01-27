Зеленский намерен в феврале подать свой законопроект о Бюро финансовых расследований – нардеп Монастырский

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в феврале подать в Верховную Раду свой законопроект о Бюро финансовых расследований. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 января, сказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
"Президент намерен внести свой законопроект. Думаю, это случится 4–5 февраля", – сказал он.
По словам нардепа, сейчас разрабатывается модель назначения главы этого ведомства, которая бы соответствовала конституции.
"В будущем появится Бюро финансовых расследований и встанет вровень с Госбюро расследований и Национальным антикоррупционным бюро. Тут возникнет вопрос, должен ли президент назначать его руководителя и как. Сейчас идет поиск конституционной модели. Может быть так: президент назначает при согласовании с Верховной Радой или Рада по представлению президента. В ближайшие месяцы мы увидим конкретное предложение, но это уже вопрос к конституционалистам", – сказал Монастырский.
2 сентября Кабинет Министров ликвидировал департамент защиты экономики Национальной полиции. Премьер-министр подчеркнул, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.
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В СБУ заявляли, что работают над законодательными изменениями, которые предусматривают трансформацию департамента контрразведывательной защиты экономики с учетом создания нового органа для расследования экономических преступлений.
2 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований. Документ предлагает учредить Бюро финансовых расследований – центральный орган исполнительной власти, который создается Кабинетом Министров Украины и осуществляет деятельность с целью предотвращения, предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности.