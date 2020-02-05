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ПОЛИТИКА

Кравчук раскритиковал закон о декоммунизации на российском телевидении

Закон Украины о декоммунизации не соответствует интересам всего украинского народа, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии телеканала "Россия 1".

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Леонид Кравчук уверен, что в закон о декоммунизации необходимо внести поправки
Леонид Кравчук уверен, что в закон о декоммунизации необходимо внести поправки
Фото: EPA

В закон о декоммунизации необходимо внести изменения. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Россия 1". Видео опубликовано на YouTube-канале "Россия 24" февраля. 

"Не все люди в Украине так относятся к тому, что происходит с символами бывшего СССР. Но, к вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где сказано, что символы СССР должны быть сняты... Закон надо выполнять или внести поправки к закону", — заявил он.

Также Кравчук отметил, что закон о декоммунизации "не совсем отвечает интересам всего народа Украины".

Отвечая на вопрос о том, что со статуи Родины-Матери в Киеве хотят убрать герб СССР, Кравчук заявил, что родственники одного из авторов скульптуры — Василия Бородая — не дают согласие на снятие этого герба. 

Это уже не первое выступления Кравчука на телеканале "Россия 1". 28 января он заявил, что личная встреча между вождем СССР Иосифом Сталиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером стала предпосылкой к началу Второй мировой войны.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов в Украине преступным.

Согласно закону, вся символика, вся пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещаются.

30 мая 2017 года Конституционный Суд Украины получил конституционное представление 46 народных депутатов относительно соответствия этого Основному закону. Авторы обращения указывали, что ст. 15 Конституции гарантирует со стороны государства свободу не запрещенной украинским законодательством политической деятельности.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что отменить декоммунизацию "невозможно, потому что она состоялась".

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, СССР, декоммунизация
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