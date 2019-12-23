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Директор Украинского института нацпамяти заявил, что работа по декоммунизации продолжится

Институт национальной памяти Украины усилит свое присутствие в украинских учебных заведениях, чтобы пояснять в том числе "логику и необходимость декоммунизации", заявил директор института Антон Дробович.

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Дробович: Институт нацпамяти продолжит работу над создание архива репрессивных органов
Дробович: Институт нацпамяти продолжит работу над создание архива репрессивных органов
Фото: Назар Приходько / Facebook

Украинский институт национальной памяти продолжит работу по декоммунизации в стране, заявил на пресс-конференции 23 декабря директор института Антон Дробович, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы продолжим работу с декоммунизацией, выполняя соответствующие законы Украины, подзаконные акты", – сказал Дробович.

Он добавил, что речь идет о переименовании объектов и создании открытого архива репрессивных органов. "Это будет, наверное, самый большой открытый архив в Европе", – сказал глава института Нацпамяти. По его словам, помещение для архива выделено в киевском микрорайоне Троещина.

Дробович также отметил, что институт намерен "усилить свое присутствие" в учебных заведениях Украины и для этого будет тесно сотрудничать с Министерством образования и науки.

Директор института пояснил, что будут разрабатываться учебные программы, методички, в которых расскажут "в том числе о логике и необходимости декоммунизации".

Дробович стал победителем в конкурсе на должность главы Украинского института национальной памяти, сообщили в Кабинете Министров 4 декабря.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Теги: Украина, Украинский институт национальной памяти, декоммунизация, Антон Дробович
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