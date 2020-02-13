Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чубаров инициировал уголовное преследование для тех, кто незаконно переселяется в аннексированный Крым

Незаконное заселение аннексированного Крыма гражданами России является не просто нарушением границ Украины, а колонизацией украинской территории, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чубаров: Это не просто репрессии, вытесняются крымские татары и этнические украинцы
Чубаров: Это не просто репрессии, вытесняются крымские татары и этнические украинцы
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил внести в законодательство поправки, которыми будут преследоваться люди, незаконно заселяющие аннексированный Крым. Об этом он сообщил в ходе выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, которое прошло 12 февраля на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар". Об этом сообщает "Укринформ".

Он напомнил, что оккупационные власти вытесняют с полуострова граждан Украины, а на их место незаконно заселяют россиян.

"Мы должны работать над законопроектами, и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу. Это не просто репрессии, вытесняются крымские татары и этнические украинцы. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в Уголовный кодекс поправки, какими будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму, несмотря на законодательство Украины", – подчеркнул Чубаров.

Он подчеркнул, что это не просто нарушение границ Украины, а колонизация украинской территории.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В мае 2018 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что российские власти переселили на территорию аннексированного Крыма более миллиона человек.

По официальным данным, на конец 2019 года из Крыма выехали почти 43 тыс. человек. По данным ОБСЕ и украинских общественных организаций, общее количество фактических переселенцев может достигать 100 тыс. человек.

Теги: Россия, Крым, Украина, преследования, Рефат Чубаров, крымские татары, переселенцы, уголовный кодекс, украинцы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Билли Айлиш опубликовала фрагмент саундтрека к фильму "007: Не время умирать"
Билли Айлиш опубликовала фрагмент саундтрека к фильму "007: Не время умирать"
Седокова сняла на видео сына, играющего с собакой
Седокова сняла на видео сына, играющего с собакой
"Как ты на это живешь?" "Любимый певец Путина" Расторгуев рассказал о своей пенсии
"Как ты на это живешь?" "Любимый певец Путина" Расторгуев рассказал о своей пенсии
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS