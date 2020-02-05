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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Активистка Джапарова опровергла информацию СМИ о словах Помпео по поводу Крыма

НВ со ссылкой на источник сообщило: госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Крым потерян". Присутствовавшая на встрече экс-первый замминистра информполитики Украины Эмине Джапарова утверждает, что от Помпео "не звучали те слова".

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Джапарова (на фото крайняя слева) присутствовала на встрече с Помпео (на фото в центре)
Джапарова (на фото крайняя слева) присутствовала на встрече с Помпео (на фото в центре)
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Государственный секретарь США Майк Помпео в Киеве не говорил, что "Крым потерян", как об этом написало издание НВ. Об этом 4 февраля заявила в Facebook бывший первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, присутствовавшая на встрече с госсекретарем.

"Как участник встречи должна отметить, что... от него не звучали слова, которые приводят СМИ. Также для меня загадка, кто был тем "источником" информации для СМИ. Правдой является то, что сначала заговорили о Крыме по моей инициативе", – написала она.

По словам крымской активистки, НВ не связывалось с ней, чтобы получить комментарий по этому вопросу.

"Просьба также к коллегам журналистам обращаться в посольство США в Украине для получения информации относительно слов Помпео о Крыме. Не считаю этичным комментировать или передавать его цитату со своей стороны", – подчеркнула Джапарова.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10221025861865281

4 февраля НВ со ссылкой на одного из участников встречи с Помпео в Киеве сообщило, что госсекретарь США заявил, что "Крым потерян". "Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", – якобы говорил американский дипломат.

На встрече, которая продолжалась полтора часа, присутствовали представители антикоррупционого сообщества, Джапарова и президент Американской торговой палаты.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира, в том числе США. Из-за аннексии Вашингтон ввел против Москвы санкции.

Теги: Крым, Украина, посольство США, журналисты, государственный секретарь, Майк Помпео, Эмине Джапарова, встреча
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