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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Киеве Помпео сказал, что "Крым потерян" – СМИ

На посвященной аннексии Крыма встрече в Киеве госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия "не из тех, у кого что-то можно забрать", утверждает источник НВ.

Помпео, по данным НВ, считает, что Крым отдала Украина
Помпео, по данным НВ, считает, что Крым отдала Украина
Фото: ЕРА

Во время визита в Киев в конце января государственный секретарь США Майк Помпео говорил о "потере" Крыма Украиной. Об этом 4 февраля сообщает НВ со ссылкой на одного из участников встречи с Помпео по поводу Крыма.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", – цитирует американского дипломата собеседник издания.

Источники НВ считают, что среди приоритетов Помпео не было проведения международной конференции по крымскому вопросу, о чем говорили на встрече.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Официально США не признают аннексии Крыма Россией.

Теги: Россия, Киев, США, Крым, Украина, аннексия, государственный секретарь, Майк Помпео, визит
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