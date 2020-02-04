В Киеве Помпео сказал, что "Крым потерян" – СМИ

На посвященной аннексии Крыма встрече в Киеве госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия "не из тех, у кого что-то можно забрать", утверждает источник НВ.

Во время визита в Киев в конце января государственный секретарь США Майк Помпео говорил о "потере" Крыма Украиной. Об этом 4 февраля сообщает НВ со ссылкой на одного из участников встречи с Помпео по поводу Крыма.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", – цитирует американского дипломата собеседник издания.

Источники НВ считают, что среди приоритетов Помпео не было проведения международной конференции по крымскому вопросу, о чем говорили на встрече.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Официально США не признают аннексии Крыма Россией.