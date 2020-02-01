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США не готовы отменить санкции против Беларуси – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские санкции против Беларуси могут быть отменены только в случае дальнейшего прогресса в вопросе соблюдения прав человека.

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Помпео отметил прогресс Беларуси в вопросе соблюдения прав человека, но заявил, что он недостаточен для отмены санкций
Помпео отметил прогресс Беларуси в вопросе соблюдения прав человека, но заявил, что он недостаточен для отмены санкций
Фото: EPA

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты на данный момент не готовы отменить санкции против Беларуси. Об этом он заявил 1 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале белорусского государственного агентства БЕЛТА.

"Что касается прав человека и санкций. Сегодня мы видим улучшение ситуации на этом фронте. Дальнейший прогресс – это единственный способ снятия санкций, но пока мы не дошли до этой точки. Такие [встречи], как сегодня, приближают нас к этой цели", – подчеркнул американский дипломат.

ВИДЕО
Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube

Беларусь и лично белорусский президент Александр Лукашенко находятся под американскими санкциями с 2004 года, когда Конгресс Соединенных Штатов принял "Акт о демократии в Беларуси". В документе содержатся требования к белорусским властям освободить политических заключенных, прекратить преследование оппозиционеров и СМИ, а также ввести честные выборы президента.

Помпео прибыл в Беларусь 1 февраля. Это первый визит государственного секретаря США в Беларусь за 25 лет. Во время поездки в Минск Помпео встретился с Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Теги: США, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, права человека, Госдепартамент США, МИД Беларуси, Владимир Макей, Майк Помпео
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