Арестованный в РФ житель Крыма Яцкин просит Зеленского включить его в список на обмен

Ивану Яцкину, которому ФСБ инкриминирует шпионаж, грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов, который привез в Киев обращение Яцкина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Арестованный в России по обвинению в шпионаже житель Крыма Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список на обмен. Об этом 10 февраля написал в Facebook адвокат Яцкина Николай Полозов.

Юрист доставил письмо крымчанина в Офис президента Украины.

Обращение составлено на украинском языке, Яцкин называет себя гражданином Украины, жалуется на болезни, которые обострились за время пребывания в Лефортовском СИЗО Москвы, и просит Зеленского о материальной помощи членам своей семьи.

"По мнению Ивана Яцкина, справедливости в органах следствия и суда в России добиться невозможно, особенно когда речь идет о гражданах Украины, которых преследуют по явным политическим причинам. Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, как ему грозит, а вернуться к своим родным и близким как можно скорее может являться только освобождение в рамках политических договоренностей", – отметил Полозов.

Аналогичное обращение будет доставлено уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

"Прошу всех моих друзей помочь в том, чтобы это заявление Ивана Яцкина попало как можно скорее на стол президенту. Не секрет, что различного рода заявлениям и жалобам зачастую необходимо "приделать ноги", чтобы они могли попасть к адресату кратчайшим путем", – добавил адвокат.

Полозов рассказывал, что Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор "Лефортово". Только в декабре стало известно об аресте крымчанина. Его обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии российских следователей, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

В декабре 2019 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В январе 2020 года факт переговоров об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.