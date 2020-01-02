Для начала обсуждения оккупированного Крыма в международном формате участие России не требуется – Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что Россия будет против инициатив по обсуждению оккупированного Крыма в международном формате.

По словам Кулебы, обсуждение Крыма может проходить в международном и двустороннем формате Фото: kmu.gov.ua

На первом этапе формирования международного формата по обсуждению оккупированного Крыма участие России не требуется. Об этом 2 января в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, для этих целей есть два формата. В первый входят международные организации, когда ООН и ЮНЕСКО принимают резолюции и изучают ситуацию в Крыму, Европейский союз продолжает санкции против России, а Совет Европы пытается попасть на полуостров с визитом.

Второй формат является двусторонним между Украиной и Россией.

"Мы считаем, что нужен какой-то креативный формат, где, подобно тому, как в нормандском формате, происходил бы разговор по Крыму", – заявил Кулеба.

По его словам, в Украине понимают, что Россия выступит против этих инициатив.

Кулеба заявил, что нужно определиться с форматом, а затем начать в нем обсуждение и без участия России. Он добавил, что деоккупация Крыма однажды произойдет и Украина должна быть полностью готова к этому.

Кулеба отметил, что у Украины должно быть понимание в экономической, культурной, социальной, оборонной и военной политике, что делать в случае возвращения полуострова

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.