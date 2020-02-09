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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Санкции против России за оккупацию Крыма недостаточно жесткие – Джемилев

Россия понимает язык силы и санкций, заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, комментируя вопрос деоккупации Крыма.

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Крым был оккупирован в 2014 году
Крым был оккупирован в 2014 году
Фото: Совет министров Крыма / Facebook

Международные санкции в отношении России за оккупацию Крыма должны быть более жесткими. Такое мнение 8 февраля в эфире радио "Крым.Реалии" выразил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев.

Его спросили, есть ли формат для обсуждения вопроса принадлежности Крыма.

"Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран. Здесь нужно создать такие условия, чтобы Россия очень захотела сесть за стол переговоров. Пока Россия не соглашается ни на какие разговоры, но согласится, если будут соответствующие санкции. Сейчас они пока недостаточно жесткие", – сказал Джемилев.

Он считает, что Россия не понимает язык международных норм.

"Поэтому санкции, санкции и еще раз санкции. Она понимает язык силы и санкций", – заявил Джемилев.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, санкции, Мустафа Джемилев, аннексия
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