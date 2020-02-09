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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Джемилев о списках обмена с РФ: Сначала должны выйти наши соотечественники, получившие по 15–17 лет

Нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев считает, что крымчан, которых Россия отправила под домашний арест и подписку о невыезде, следует менять "в последнюю очередь".

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Джемилев: Нам СБУ передали весь этот список на утверждение
Джемилев: Нам СБУ передали весь этот список на утверждение
Фото: Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу / Facebook

Во время следующего обмена удерживаемыми лицами Украина должна забрать крымчан, которые получили от оккупационных властей максимальные сроки тюрьмы.

Такое мнение 8 февраля в эфире радио "Крым.Реалии" выразил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев.

"Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки – по 15–17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу. Там есть те, кто сидит под домашним арестом, подпиской о невыезде – они подлежат обмену уже в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидящие в лагерях", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что "идет процесс" и рассматривается каждая фамилия.

"Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", – отметил Джемилев.

В декабре 2019 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В январе 2020 года факт переговоров об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Крым, Мустафа Джемилев, домашний арест, обмен удерживаемыми лицами
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