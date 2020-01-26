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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Джемилев заявил, что во время массового перехода админграницы с Крымом будет идти в первых рядах

Лидер крымскотатарского народа народный депутат от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев сказал, что на акции по массовому пересечению админграницы с оккупированным Крымом никто не может гарантировать безопасность, так как речь идет о "бандитском государстве".

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Джемилев: Мы рассматриваем несколько вариантов реакции РФ
Джемилев: Мы рассматриваем несколько вариантов реакции РФ
Фото: radiosvoboda.org

24 января лидер крымскотатарского народа народный депутат от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев рассказал изданию "Крым.Реалии", что 2 мая планирует в первых рядах участвовать в массовом переходе административной границы с оккупированным Крымом.

"Какова будет реакция России? Тут мы рассматриваем несколько вариантов. Поэтому вперед мы пошлем тех, кого не жалко. А не жалко тех, кому уже более 73 лет. Почему 73? Потому что у нас 73 года – это "прожиточный минимум", – сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что участникам шествия не могут гарантировать безопасность.

"Потому что мы имеем дело с бандитским государством. Автозаки для крымских татар – дело привычное, поэтому нас этим не напугаешь", – сказал Джемилев.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что анонсированный на 2 мая марш на аннексированный Крым не требует согласия украинских властей, поскольку акция является законной.

"Наша позиция была публичной, как инициатива озвучена в декабре 2019 года. Тогда мы еще не называли дату, а теперь она названа. Пока реакции органов власти нет. Это исключительно наша акция. И в соответствии с украинским законодательством согласие на те или иные законные акции не требуется", – отметил Чубаров, добавив, что организаторы пока не раскрывают деталей акции.

В Госпогранслужбе Украины сообщили изданию, что у ведомства нет оснований для препятствования участникам анонсированного на 2 мая марша.

"Все должны пройти соответствующее оформление в рамках действующего законодательства. Законодательством четко определен порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом. Препятствовать нет оснований", – сообщил руководитель отдела по вопросам взаимодействия украинского ведомства Андрей Демченко.

22 января Чубаров рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению админграницы с Крымом через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар". Глава Меджлиса назвал мероприятие акцией ненасильственного сопротивления. Чубаров говорит, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. Он не исключил силовой вариант прорыва.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пообещал "жестко" пресекать массовый переход крымских татар на полуостров.

Чубаров в комментарии изданию "Крым.Реалии" назвал "истерией" реакцию российских оккупационных властей Крыма относительно запланированного марша. "Те, кто захватывал Крым, исходят из того, что это не наша земля. Соответственно, у них не то что неприятие, а они будут призывать Москву, чтобы Москва применила наиболее жесткие меры для подавления", – добавил он.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Госпогранслужба, Андрей Демченко
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