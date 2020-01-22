Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Принятие Украиной законов о Крыме дало бы четкий сигнал России, что его будут возвращать – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что украинские законы о Крыме презентовали бы миру формат развития полуострова в составе Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чуаров считает, что необходимо принять законы о Крыме
Чуаров считает, что необходимо принять законы о Крыме
Фото: krymr.com

Украине следует принять ряд законов, которые касаются оккупированного Россией Крыма. Такое мнение председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил изданию "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 22 января.

"Рассмотрение и принятие в ближайшее время пакета законов "О внесении дополнения изменений в Конституцию Украины в части Крыма", проекта закона "О статусе крымскотатарского народа" и проекта закона "О коренных народах в Украине" дало бы четкие сигналы и украинскому обществу, и нашим международным партнерам, и стране-агрессору – России – о том, что мы не только будем возвращать Крым, но мы полностью осознаем свою ответственность за будущее Крыма и мы всему миру презентуем формат развития Крыма в составе независимого Украинского государства", – заявил Чубаров.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис, Рефат Чубаров, крымские татары, аннексия, закон, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS