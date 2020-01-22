Принятие Украиной законов о Крыме дало бы четкий сигнал России, что его будут возвращать – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что украинские законы о Крыме презентовали бы миру формат развития полуострова в составе Украины.

Украине следует принять ряд законов, которые касаются оккупированного Россией Крыма. Такое мнение председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил изданию "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 22 января.

"Рассмотрение и принятие в ближайшее время пакета законов "О внесении дополнения изменений в Конституцию Украины в части Крыма", проекта закона "О статусе крымскотатарского народа" и проекта закона "О коренных народах в Украине" дало бы четкие сигналы и украинскому обществу, и нашим международным партнерам, и стране-агрессору – России – о том, что мы не только будем возвращать Крым, но мы полностью осознаем свою ответственность за будущее Крыма и мы всему миру презентуем формат развития Крыма в составе независимого Украинского государства", – заявил Чубаров.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.