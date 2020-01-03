С депортированным в Украину крымским журналистом Гайворонским будет работать прокуратура – Чубаров

У депортированного в Украину крымского журналиста Евгения Гайворонского есть много информации "по конкретным персонам", находящимся на разных уровнях местной власти в оккупированном Крыму, сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

С ялтинским журналистом и блогером Евгением Гайворонским, которого сотрудники ФСБ депортировали на материковую Украину, будет работать прокуратура Автономной Республики Крым. Об этом 2 января изданию "Крым.Реалии" рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"У господина Гайворонского есть много информации по конкретным персонам, находящимся на разных уровнях местной власти в Крыму. Несколько месяцев назад он написал книгу. Часть этой книги как раз и посвящена оценкам тех событий, которые происходят в оккупированном Крыму с момента его оккупации. Я не берусь сейчас оценивать объективность этой информации, содержащейся в книге или вне книги. Но то, что для прокуратуры это база для того, чтобы работать с этим, – я уверен в этом. И понятно, что у меня был разговор с прокурором АРК о необходимости привлечения Гайворонского до выяснения тех вопросов, которые происходят в Крыму. Я знаю, что у прокуратуры АРК были такие намерения. Я думаю, что через несколько дней такие встречи у них состоятся", – рассказал Чубаров.

Гайворонский родился в Донецке, работал там журналистом. Несколько лет назад переехал в Крым, где поначалу работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации "Народное единство" и редактором издания "Евразийский журнал". Тогда он поддерживал аннексию и политику российского президента Владимира Путина. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда", а потом изменил позицию и стал сотрудничать с оппозиционным изданием "Примечания".

В марте 2019 года российские силовики в Крыму задерживали блогера по подозрению в употреблении наркотических средств. "Суд" в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача), и обязал пройти лечение от наркотической зависимости. Гайворонский называл обвинение "бредом".

После выхода из-под ареста Гайворонский заявлял, что собирается выехать на материковую часть Украины.

7 мая российские силовики снова задержали журналиста, после чего предложили пройти освидетельствование на наркотики. В этот же день "Киевский райсуд" Симферополя арестовал журналиста на 10 суток за отказ проходить медосвидетельствование во время его предыдущего задержания 26 марта.

22 октября его вновь задержали. Подконтрольный России "Мировой суд Ялты" арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об админнарушениях. 6 ноября блогер вышел из-под ареста.

Как пишет издание "Крым.Реалии", 31 октября Гайворонского обвинили в нарушении ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России (оскорбление в интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook о президенте России Владимире Путине. 12 ноября подконтрольный России "горсуд" Ялты признал незаконными документы, по которым Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. 20 декабря его вновь задержали, "суд" принял решение о "депортации с территории России".

В Украину Гайворонского привезли в конце декабря. По словам журналиста, ему запретили въезд в Россию.