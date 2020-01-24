В оккупированном Крыму ФСБ задержала "работавшего на украинские спецслужбы" крымчанина

В ФСБ РФ утверждают, что крымчанин по заданию украинских спецслужб оборудовал на территории оккупированного Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сотрудники ФСБ открыли производство по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору" Фото: ru.wikipedia.org

24 января в Федеральной службе безопасности РФ заявили о задержании в Крыму крымчанина, который якобы сотрудничает со спецслужбами Украины.

В ведомстве утверждают, что крымчанин по заданию украинских спецслужб оборудовал на территории региона тайники с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", – заявили в пресс-службе.

В отношении задержанного российские силовики открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.