Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму ФСБ задержала "работавшего на украинские спецслужбы" крымчанина

В ФСБ РФ утверждают, что крымчанин по заданию украинских спецслужб оборудовал на территории оккупированного Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сотрудники ФСБ открыли производство по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"
Сотрудники ФСБ открыли производство по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"
Фото: ru.wikipedia.org

24 января в Федеральной службе безопасности РФ заявили о задержании в Крыму крымчанина, который якобы сотрудничает со спецслужбами Украины.

В ведомстве утверждают, что крымчанин по заданию украинских спецслужб оборудовал на территории региона тайники с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", – заявили в пресс-службе.

В отношении задержанного российские силовики открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, ФСБ, аннексия, боеприпасы, тайник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS