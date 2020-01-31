Украина передала суду в Гааге досье жертв принудительного перемещения граждан из Крыма

Государство-оккупант создает невыносимые условия проживания, в результате которых люди вынуждены выезжать с оккупированного Крымского полуострова. Об этом заявили в прокуратуре АРК.

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с общественными организациями подала в Международный уголовный суд Гааги новое информационное сообщение с доказательствами принудительного перемещения гражданского населения оккупированного Крыма. Об этом на пресс-конференции в Киеве 31 января сообщил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Конечной целью преступлений, которые совершают представители РФ на полуострове, является полное вытеснение из Крыма любого проукраинского населения и замещение его населением из Российской Федерации, чтобы изменить демографический состав. Это информационное сообщение показывает одно из проявлений политики преследования, которую реализует государство-оккупант путем создания невыносимых условий проживания, в результате которых люди вынуждены выезжать с полуострова", – сказал прокурор.

Украинская сторона предоставила МУС данные о количестве лиц, которые были перемещены, и около 50 досье жертв вынужденного перемещения, добавил эксперт "Регионального центра прав человека" Роман Мартыновский. В сообщение вошло 60 выдержек из протоколов допросов с описанием причин, заставивших людей выехать из Крыма.

По официальным данным, на конец 2019 года из Крыма выехали почти 43 тыс. человек. По данным ОБСЕ и украинских общественных организаций, общее количество фактических переселенцев может достигать 100 тыс. человек, рассказали на пресс-конференции.

Это седьмое информационное сообщение Украины в Международный уголовный суд. Предыдущие шесть – на стадии предварительного изучения. Два из них касались депортированных из Крыма украинских заключенных, два – выдворения на основании решений оккупационных судов за нарушение миграционного законодательства РФ. Остальные – сообщения о нарушении прав собственности, незаконном призыве в вооруженные силы страны-оккупанта и применении незаконных методов ведения войны ("живые щиты" из гражданского населения во время захвата украинских военных частей в 2014 году).

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

8 сентября 2015 года Украина уведомила Международный уголовный суд в Гааге о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

14 ноября 2016 года был опубликован предварительный отчет канцелярии прокурора Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией".

После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута по Международному уголовному суду.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако на неограниченный срок признала юрисдикцию МУС в двух делах: о событиях на Майдане, а также в Крыму и на оккупированной части Донбасса.