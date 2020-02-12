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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев

Журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Приглашаю всех чиновников, которые продвигают идею подачи воды в Крым, вместе со мной лечь на дно Северо-Крымского канала перед ее пуском

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Приглашаю всех чиновников, политиков, экспертов, которые продвигают идею подачи воды в Крым, вместе со мной лечь на дно Северо-Крымского канала перед ее пуском. Доставку этих людей на такое торжественное открытие мы можем обеспечить.

А если серьезно – я уверен, что подачи воды в Крым не будет. Этого просто никто не даст сделать. И сами разговоры на эту тему я считаю нанесением ущерба национальным интересам Украины. Иногда нужно просто молчать. А то так можно дойти до обсуждений: нужен ли нам Крым вообще? А нужен ли нам Донбасс? Украинская независимость – это хорошо или плохо?

Пять лет назад мы жили в мире фейковых новостей, в мире распятых мальчиков. А сейчас мы живем в мире фейковых комментариев. Факты уже не выдумывают. Берут существующие темы, но обсуждают их под выгодным агрессору углом. И это гораздо опаснее, чем фейковые новости. Потому что их можно легко разоблачить. С фейковыми комментариями в этом плане сложнее.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Крым, Украина, вода, Айдер Муждабаев
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