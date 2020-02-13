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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Пловец-марафонец Софяник попросил Зеленского помочь ему покинуть Крым

Бывший диссидент и пловец-марафонец Олег Софяник хочет вернуться на материковую часть Украины, но боится, что на админгранице ему могут подбросить наркотики или оружие.

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Софяник боится, что на админгранице с Крымом ему подкинут наркотики или оружие
Софяник боится, что на админгранице с Крымом ему подкинут наркотики или оружие
Фото: krymr.com

Севастопольский пловец-марафонец, бывший советский диссидент Олег Софяник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему покинуть территорию аннексированного Россией Крыма. Об этом 12 февраля сообщает "Крым.Реалии".

"Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу выехать (из Крыма на материковую часть Украины), но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны", – рассказал Софяник.

Накануне, 11 февраля, Софяник сообщил "Крым.Реалии", что ему угрожали пожизненным заключением в психиатрической больнице в Крыму. Он рассказал, что в советское время находился в психбольнице за листовки, за попытку побега из СССР и отказ от советского гражданства.

14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Софяника на административной границе между Крымом и Херсонщиной, пишет "Крым.Реалии". Тогда Софяник заявил, что таким образом российские силовики намекают на то, чтобы он покинул полуостров".

Олег Софяник – рекордсмен Книги рекордов Украины. В 2014 году он совершил шестидневный заплыв через Юкатанский пролив, преодолев более двухсот километров вплавь. А в декабре 2012 года Софяник переплыл Босфорский пролив. Кроме того, 3 км он преодолел со связанными руками – по-грузински.

Теги: Россия, Крым, аннексия, Владимир Зеленский, Олег Софяник
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