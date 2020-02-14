Йованович сравнила Украину с США начала XIX века

Спустя 25–30 лет после провозглашения независимости Соединенные Штаты находились в сложной ситуации, гарантий выживания страны не было. В похожем положении находятся сегодня постсоветские государства, включая Украину, заявила экс-посол США в Киеве Мари Йованович. Она призвала власти Штатов продолжить поддержку Украины.

Соединенным Штатам необходимо продолжать поддерживать Украину, которая находится в сложном положении из-за войны с Россией, и не ждать скоротечных результатов. Об этом, выступая в Джорджтаунском университете 12 февраля, заявила бывший посол США в Украине Мари Йованович. Выступление транслировал в YouTube PBS NewsHour.

Она сравнила ситуацию в Украине с первыми годами независимости США, которая была провозглашена в 1776 году.

"Вспомните, где были США через 25–30 лет после объявления независимости. Наша страна была в беде. [Президент Томас] Джефферсон беспокоился, сможем ли мы справиться. И подумайте о постсоветских странах. Во многих из них, в том числе в Украине, которая воюет с Россией, тоже думают, смогут ли они справиться. Но поскольку мы воспринимаем это сквозь ускоренную хронологию, то думаем: "Почему это до сих пор не закончилось? Действительно ли они нуждаются в дальнейшем получении помощи?" Думаю, да, мы должны продолжать, должны делать больше, чем раньше", – сказала дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time заявил, что его страна не будет полагаться ни на одну другую, напомнила Йованович. По ее мнению, это невозможно: даже США нуждаются в союзниках и зависят от них.

"Вероятно, Украина это понимает тоже, и думаю, она будет тянуться к США. К счастью, у нас есть двухпартийный консенсус о поддержке Украины. Это важно для Украины и это необходимо для нас и наших интересов, потому что Россия нас там испытывает", – отметила экс-посол.

Это было первое публичное выступление Йованович после увольнения из Государственного департамента.

Она возглавляла посольство США в Украине в 2016–2019 годах, покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка была плановой. По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына американского политика Джо Байдена, которого президент Дональд Трамп считал одним из основных конкурентов на будущих выборах главы Белого дома.

В октябре в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.

В ноябре Трамп заявил журналистам, что Йованович – вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает. В том же месяце президент США раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.

Ситуация с Хантером Байденом стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и президента Украины Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma, в которой работал Байден-младший.

10 декабря в Конгрессе представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, полагали конгрессмены от Демократической партии.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.