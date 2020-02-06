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Американский пастор просил Помпео уволить Йованович из-за ее поддержки ЛГБТ

Евангелический пастор из США Дэйл Армстронг уверял госсекретаря Майка Помпео, что посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович своим участием в гей-параде дискредитировала американские власти.

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Йованович (крайняя справа) посетила марш ЛГБТ в 2018 году
Йованович (крайняя справа) посетила марш ЛГБТ в 2018 году
Фото: rbc.ua

Американский евангелический пастор Дэйл Армстронг и христианские организации Украины просили главу Государственного департамента США Майка Помпео уволить посла в Украине Мари Йованович. Об этом говорится в письме, которое имеется в распоряжении издания Buzzfeed.

В письме Армстронг и 39 консервативных христианских организаций требовали увольнения Йовановича из-за ее поддержки прав ЛГБТ и подрыва "консервативной политики" президента США Дональда Трампа.

Религиозные деятели были недовольны тем, что посол посетила летом 2018 года марш ЛГБТ в Киеве.

"Мы, общественные и религиозные организации Украины, требуем, чтобы Конгресс и власти США отозвали посла США и дали соответствующую оценку ее действиям, которые открыто дискредитируют президента Трампа", – говорится в письме.

Армстронг сказал изданию, что получил ответ, в котором ему сообщили, что Йованович уволят в следующем году (в 2019-м).

Buzzfeed напоминает, что Помпео сам является прихожанином евангелической церкви.

Йованович возглавляла посольство США в Украине в 2016–2019 годах. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка была плановой. По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына американского политика Джо Байдена, которого Трамп считает одним из основных конкурентов на будущих выборах главы Белого дома.

В октябре в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.

В ноябре Трамп заявил журналистам, что Йованович – вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает. В том же месяце президент США раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.

По данным СМИ, в январе 2020 году Йованович уволилась из Госдепа.

Теги: США, Украина, религия, ЛГБТ, Мари Йованович, увольнение, Майк Помпео
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