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Компенсации Ирана семьям погибших в катастрофе самолета МАУ превысят $80 тыс. за человека – Пристайко

Сумма компенсации в $80 тыс. предусмотрена законодательством Ирана; однако в деле о крушении украинского Boeing выплаты могут быть больше, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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Пристайко обсудил тему компенсаций семьям погибших с главой МИД Ирана
Пристайко обсудил тему компенсаций семьям погибших с главой МИД Ирана
Фото: ЕРА

Сумма возмещений, которые получат родственники погибших пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", еще обсуждается, но компенсация превысит величину в $80 тыс. на человека, которая звучала раньше с иранской стороны. Об этом 15 февраля сказал журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщила "Европейская правда".

Министр пояснил, что $80 тыс. – это стандартная выплата, предусмотренная законодательством Ирана.

По его словам, в Тегеране соглашаются, что компенсация должна быть большей.

"Мы детально обсудили это с министром иностранных дел Ирана [Джавадом Зарифом]. Это на самом деле совсем другие механизмы и совсем другие суммы, начиная от выплат, которые обеспечиваются страховыми компаниями, а также выплат, которые обеспечивают наши авиалинии. МАУ уже вышли на контакт с родственниками погибших, не только украинцев", – рассказал Пристайко.

Он назвал юридическую процедуру определения и выплат компенсаций очень сложной.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины, девять членов экипажа и два пассажира.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля рассказал, что после крушения самолета иранская сторона предложила $80 тыс. семье каждого погибшего, но Киев на это не согласился. "Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше",– сказал он.

7 февраля стало известно, что канадский адвокат подал в Высший суд Онтарио в Торонто иск против властей Ирана от имени родственника одного из погибших пассажиров. В исковом заявлении говорится, что крушение самолета МАУ было "преднамеренным террористическим актом". Сумма требуемой компенсации – $1,1 млрд.

Зариф заявил, что такие деньги выплачены не будут, поскольку для этого нет оснований.

Теги: Украина, Иран, Канада, МАУ, деньги, Вадим Пристайко, погибшие, Джавад Зариф, крушение самолета МАУ в Иране
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