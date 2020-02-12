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Иран отверг требования о выплате $1,1 млрд компенсации за погибших в самолете МАУ канадцев

Отвергая требования о компенсации $1,1 млрд за погибших в самолете МАУ граждан Канады, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские власти действовали согласно нормам международного права.

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Зариф заявил, что для компенсации в $1,1 млрд нет оснований
Зариф заявил, что для компенсации в $1,1 млрд нет оснований
Фото: ЕРА

Иран не намерен выплачивать представителям Канады $1,1 млрд компенсации за погибших в самолете "Международных авиалиний Украины". Об этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил журналистам 11 февраля, сообщает ISNA.

По словам дипломата, для такого требования "нет никаких оснований".

Зариф утверждает, что иранские власти действовали согласно нормам международного права.

7 февраля стало известно, что канадский адвокат подал в Высший суд Онтарио в Торонто иск против властей Ирана от имени своего клиента Джона Доу. За этим именем скрывается родственник одного из погибших пассажиров. В исковом заявлении говорится, что крушение самолета МАУ было "преднамеренным террористическим актом".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 57 граждан Канады.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военнымиВ ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Теги: Иран, Канада, самолет, МАУ, погибшие, Джавад Зариф, иск, суд, крушение самолета МАУ в Иране
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